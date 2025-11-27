Натрий вместо лития

В мире горячо спорят, хватит ли запасов лития для электромобилей. Но в областях, где экономически целесообразнее обойтись без лития, получает развитие натрийионная технология.

Доцент Центра энергетических технологий Сколтеха Станислав Федотов

Натрийионные аккумуляторы часто ошибочно принимают за прямого конкурента литийионных. Это не совсем так: правильнее называть эту технологию не заменяющей, а дополняющей. Ее задача — занять те ниши, где высокая энергоемкость лития оказывается избыточной и неоправданно дорогой.

В материале для «Ъ-Науки» доцент Центра энергетических технологий Сколтеха Станислав Федотов сравнил характеристики лития и натрия, рассказал о перспективных направлениях, где натрийионная технология может сэкономить ресурсы, а также поделился подробностями реализации гранта Российского научного фонда памяти ученого Евгения Павловича Велихова по разработке технологии производства натрийионных аккумуляторов с заданными свойствами.

Мировое сообщество все чаще приходит к пониманию того, что натрийионные аккумуляторы не заменят литийионные. Натрий не будет конкурировать с литием в тех сферах, где требуются его уникальные свойства, например, в портативной электронике. Вместо этого он дополнит уже известную технологию и займет те рыночные ниши, где высокая энергоемкость и компактность литийионных аккумуляторов являются избыточными и неоправданно дорогими.

Прежде всего речь идет о стационарных системах накопления энергии. Ветряные электростанции и солнечные панели генерируют энергию неравномерно, и ее необходимо запасать впрок. Для массивных накопителей, которые устанавливаются стационарно на земле, вес и объем аккумулятора не имеют решающего значения. Гораздо важнее его стоимость, надежность и долговечность. Здесь у натрия очевидное преимущество. То же самое касается и крупногабаритного электротранспорта — там, где есть возможность разместить аккумулятор значительного размера, решающим фактором становится не максимальная энергоемкость, а общая экономическая эффективность.

Но дело не только в цене. Химия натрия предоставляет несколько уникальных преимуществ по сравнению с литием, но не в плане энергоемкости. Одно из ключевых — это возможность полного разряда без последствий для аккумулятора. При глубоком разряде литийионного аккумулятора, когда его напряжение падает ниже критического уровня, запускаются разрушительные электрохимические процессы.

Ключевую роль в этом играет медный токосъемник — проводящая основа, которая собирает ток с отрицательного электрода. Среди последствий полного разряда такого аккумулятора — потеря его емкости до 100%, повышение риска возгорания и полный выход аккумулятора из строя. Именно по этой причине все больше авиакомпаний в разных странах ограничивают или просто запрещают провоз пауэрбанков, даже если они, как нам, пользователям, кажется, разряжены.

В натриевом аккумуляторе можно использовать алюминиевый токосъемник, который не разрушается при полном разряде. Это значит, что аккумулятор, который, например, годами лежал на складе и разрядился в «ноль», можно будет снова зарядить и использовать. Более того, это открывает путь к принципиально новым протоколам безопасности, появляется возможность разработать систему полного разряда накопителей перед их транспортировкой. При таком сценарии провозить пауэрбанк будет безопасно, потому что он будет полностью разряжен в прямом смысле слова.

Другое перспективное направление связано с устойчивостью натрийионных аккумуляторов к низким температурам. Хотя серийные образцы, подтверждающие это преимущество, пока только появляются, есть основания говорить о высоком потенциале технологии для работы в суровых климатических условиях. Для такой страны, как Россия, где огромные территории расположены в зоне с холодным климатом, это может стать решающим фактором.

Потенциал натрийионной технологии особенно очевиден в масштабах национальной энергосистемы. Установка накопителей энергии на базе натрия на электростанциях — ТЭЦ, ГЭС и даже АЭС — позволила бы решить проблему дисбаланса между выработкой и потреблением электроэнергии в течение суток. Натрийионные накопители смогут запасать излишки энергии в периоды низкого спроса и отдавать их в сеть во время пиковых нагрузок. Так электростанции смогут работать в стабильном оптимальном режиме без необходимости постоянно регулировать мощность, а потери электроэнергии, которые возникают при несоответствии выработки потреблению, снизятся. В долгосрочной перспективе это означает колоссальную экономию ресурсов и денег.

Сырьевой вопрос также играет в пользу натрия. Если разведанные запасы лития, по разным оценкам, составляют от 650 до 730 мегатонн (в пересчете на карбонат) и их не хватит для перевода всего транспорта и энергетики на аккумуляторы, то запасы натрия — одного из самых распространенных элементов на Земле — практически неисчерпаемы. Добывать его во всех смыслах дешевле и проще. Инвестиции в натриевые технологии уже сегодня растут с большей скоростью, чем когда-то росли вложения в литийионные технологии на заре их развития. Однако из-за инерции огромных капиталов, уже вложенных в литий, эксперты прогнозируют, что настоящий паритет и массовое внедрение натрия наступит лишь к 2040-м годам.

Мировая гонка за лидерство в натрийионной технологии уже началась. Китай, осознав стратегический потенциал, ограничил экспорт технологий для производства литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Одновременно с этим в Китае строятся гигафабрики натрийионных аккумуляторов, одна из которых имеет мощность 30 ГВтч в год.

В июне 2025 года наша научная группа в Сколтехе получила престижный грант Российского научного фонда памяти выдающегося русского ученого Евгения Павловича Велихова до 2029 года на разработку технологии производства натрийионных аккумуляторов с заданными свойствами. Проект включает выбор и исследование перспективных составов активных материалов и электролитов, разработку масштабируемых технологий синтеза активных компонентов на уровне не менее 500 кг/год, а также сборку и испытания опытных образцов аккумуляторов с заданными квалифицированным заказчиком характеристиками. В отличие от существующих в стране сборочных производств, которые зависят от импорта китайских компонентов, наша цель — создать полный технологический цикл: от синтеза активных материалов и электролита до производства готовой ячейки. Это сложный путь, но только он гарантирует реальный технологический суверенитет в этой критически важной области.

Наш Центр энергетических технологий в Сколтехе и ключевые партнеры проекта (Красноярский научный центр СО РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова) обладают большой экспертизой, передовым научно-исследовательским оборудованием и инфраструктурной базой для выполнения таких проектов. Заслуженный профессор Сколтеха Артем Абакумов, который возглавляет центр, и академик РАН, профессор Сколтеха Евгений Антипов в 2024 году были удостоены Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» за создание фундаментальных и практических основ разработки и производства электродных материалов для металлоионных аккумуляторов нового поколения. Сейчас мы с энтузиазмом беремся за проект по натрийионной технологии и очень благодарны за поддержку со стороны ректора Сколтеха Александра Кулешова, Российского научного фонда и руководства Красноярского края, на территории которого находится квалифицированный заказчик проекта и где мы будем создавать лабораторию по электрохимическому материаловедению в рамках Красноярского научного центра СО РАН.

Натрийионный аккумулятор — это не просто еще один тип батареи. Это шанс построить более доступную архитектуру энергетики, создать новые решения для транспорта и закрепиться на одном из самых перспективных технологических направлений, которое определит облик мировой экономики.

Олег Щербаков, Сколтех