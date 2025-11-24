Цистерны с бензином сошли с рельсов в Челябинской области

В Челябинской области сошли с рельсов два вагона-цистерны с бензином. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), сообщает пресс-служба ведомства.

Утром 24 ноября на железнодорожном переезде «25 км» Южно-Уральской железной дороги сошли с рельс два вагона. Топливо не разлилось, пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Предварительной причиной произошедшего стала неисправность железнодорожных путей.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, инцидент произошел на подъездном пути, примыкающем к станции Челябинск — Южный (Копейск), и не имеет отношения к инфраструктуре ОАО «РЖД». На движение поездов через станцию инцидент не повлиял.

Виталина Ярховска