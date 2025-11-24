Россия установила четырехлетний рекорд по экспорту овса

Россия экспортировала более 67 тыс. тонн овса на сумму свыше $15 млн в октябре 2025 года. Страна установила четырехлетний рекорд по экспорту овса на зарубежные рынки, сообщает пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт».

Основным покупателем российского овса стал Китай. За 10 месяцев 2025 года страна закупила более 211 тыс. тонн на сумму свыше $47 млн. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года экспорт китайским закупщикам увеличился в весе и деньгах на 9% и 17% соответственно. В топ-3 в натуральном выражении вошли Китай, Монголия и ОАЭ.

В октябре 2021 года российские поставки овса достигли отметки в 115 тыс. тонн, после чего количество экспорта не превышало 45 тыс. тонн до октября текущего года. За период с января по октябрь 2025 года Россия экспортировала около 230 тыс. тонн овса на сумму приблизительно $51 млн.