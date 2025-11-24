В Краснодаре суд взыскал с бухгалтеров СИЗО 9,5 млн рублей в возмещение ущерба

Краснодарский краевой суд удовлетворил заявление регионального ГУ ФСИН о взыскании с Лилии Катковой и Юлии Толчеевой, бывших бухгалтеров ФКУ СИЗО-2 (Армавир), ущерба в сумме 9,5 млн руб. Судебный акт опубликован в базе ГАС «Правосудие». В период с 2017 по 2022 год бухгалтеры получили в банкоматах и не внесли в кассу наличные на указанную сумму. Суд согласился с доводами ФСИН о том, что эти действия сотрудниц учреждения способствовали совершению крупного хищения бюджетных средств.

По факту финансовых злоупотреблений в ФКУ СИЗО-2 было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Установленный следствием ущерб бюджету составил 90 млн руб. Сейчас дело находится на рассмотрении в Армавирском городском суде. В качестве подсудимых в процессе привлекаются Лилия Каткова, а также бывший главный бухгалтер учреждения Ирина Мещерякова.

По версии следствия, главный бухгалтер и бухгалтер следственного изолятора в Армавире незаконно перечисляли бюджетные денежные средства учреждения на определенные расчетные счета с целью хищения. Кроме того, бухгалтеры ФКУ СИЗО-2 регулярно получали наличные денежные средства, которые не вносили в кассу следственного изолятора, сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю. Для сокрытия преступной деятельности злоумышленницы фальсифицировали бухгалтерскую документацию, утверждает обвинение.

Анна Перова, Краснодар