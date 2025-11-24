В Ульяновске арендодателя признали виновным в гибели квартиранта

Суд в Ульяновске огласил приговор собственнику жилья, обвиняемому в незаконном изменении конструкции вентиляции, следствием которых стала гибель квартиранта (ч.1 ст.109 УК РФ). Об этом в понедельник сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Как отмечает ведомство, следствием и судом установлено, что в период с 2015 года по 2018 год собственник одной из квартир на улице Кирова «самостоятельно произвел перепланировку, увеличив площадь санузла, добавив в него дымовентиляционный канал с кухни, что категорически запрещалось требованиями законодательства о безопасности эксплуатации внутриквартирного газового оборудования». После перепланировки он стал сдавать квартиру в аренду для извлечения прибыли. В дальнейшем (в период с 2018 года по 2024 год), выполняя ремонт квартиры, он также изменил конструкцию газового котла, который после этого также перестал соответствовать требованиям безопасности. Совокупность нарушений при эксплуатации квартиры привела к скоплению бытовых газов с кухни в помещении санузла. 20 августа 2024 года от отравления угарным газом погиб квартирант.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил собственника квартиры к полутора годам ограничения свободы, а также удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении морального и физического ущерба на сумму 3 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск