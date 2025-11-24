МУП «Попереченское» выплатило 359 тыс. за вред недрам в Волгоградской области

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора добилось взыскания с МУП «Попереченское» причиненного недрам вреда в размере 359,6 тыс. руб. в Волгоградской области. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Управление в ходе административного расследования выявило факт безлицензионной добычи подземных вод на территории Попереченского сельского поселения Котельниковского района. Причиненный МУП «Попереченское» вред недрам специалисты оценили на сумму 359,6 тыс. руб.

Росприроднадзор потребовал от предприятия добровольной оплаты ущерба, но юрлицо не произвело ее в установленный законом срок. В этой связи управление попросило Арбитражный суд взыскать вред недрам в принудительном порядке. Требование удовлетворено, решение вступило в законную силу. МУП «Попереченское» выплатило требуемую сумму.

Павел Фролов