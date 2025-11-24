Интерес к отдыху в загородных домах в Челябинской области вырос на 86%

Летом и осенью 2025 года спрос на аренду загородных домов у воды и в природных локациях среди жителей Челябинской области увеличился на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Авито Путешествия».

Сильнее, чем в Челябинской области, среди регионов Уральского федерального округа интерес к такому формату отдыха вырос только в Ханты-Мансийском автономном округе — в два раза с июня-октября прошлого года. В Тюменской области показатель увеличился на 80%, в Свердловской — на 72%.

Чаще всего новые варианты домов появлялись в Тюменской области, где предложение расширилось на 51%. В Челябинской и Свердловской областях рост количества доступных объектов составил 35%, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 34%.

При этом обычно путешественники выбирают двухдневные выезды компаниями из пяти человек. Дешевле всего отдых обходился в Челябинской области — около 8,5 тыс. руб. за ночь. В Свердловской области цена была выше — 9,5 тыс. руб., в Тюменской — 10 тыс. руб. Самые высокие значения отмечались в ХМАО, где аренда составляла в среднем 11,3 тыс. руб.

Виталина Ярховска