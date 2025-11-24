ЦИАН сообщил о массовом сбое у себя и «других российских сервисов»

Сервис для размещения объявлений о недвижимости ЦИАН сообщил в сбое в своей работе. По данным портала, проблемы также возникли у «ряда других российских сервисов».

«Проблема массовая, мы работаем над ее устранением»,— сказано в пресс-релизе ЦИАН.

В конце ноября 2024 года произошел сбой в работе российских сервисов, в числе которых были ЦИАН, «Яндекс Еда», Lamoda и другие. Тогда причиной были неполадки в работе облачной платформы Yandex Cloud.