В Нижнекамске из-за кишечной палочки приостановили работу пекарни «Хлеб и Точка»

Нижнекамский городской суд принял решение о приостановлении работы пекарни «Хлеб и Точка» в Нижнекамске на 90 суток из-за выявления кишечной инфекции у потребителя. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в пекарне по адресу ул. Гагарина, 24Б выявили нарушения санитарных норм: недостаточное количество ванн, неудовлетворительное состояние помещений и инвентаря, прием продуктов без маркировки, нарушение товарного соседства, допуск к работе сотрудников без медосмотра и гигиенического обучения.

В смывах с оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки. С реализации снято 70 кг продукции.

