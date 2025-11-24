Концерн «Калашников» завершил контракт на поставку автоматов АК-12

Концерн «Калашников» выполнил контракт на производство 5,45 мм автоматов АК-12 образца 2023 года. Как сообщает пресс-служба предприятия, все изделия были отгружены государственному заказчику в срок и в полном объеме.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«Интерес к АК-12 со стороны иностранных партнеров обусловлен его применением в зоне СВО. Портфель экспортных контрактов на 2026 год сформирован с учетом производственных возможностей предприятия», — отмечает пресс-служба концерна.

АК-12 входит в состав экипировки военнослужащего «Ратник». Автоматы имеют складной телескопический приклад из полимера, который регулируется по длине, а также цевье с планками Пикатинни для установки навесного оборудования, таких как прицельные приспособления, дальномеры и фонари. На крышке ствольной коробки также предусмотрена планка Пикатинни для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов.

Технические параметры АК-12: длина с разложенным прикладом составляет 880–940 мм, со сложенным — 690 мм, а длина ствола — 415 мм. Скорострельность достигает до 700 выстрелов в минуту, а эффективная дальность стрельбы составляет около 800 м. Емкость магазина — 30 патронов, а начальная скорость пули — 900 м/с. Дальность прямого выстрела по цели высотой 0,5 м составляет 440 м, по цели высотой 1,5 м — 625 м.

Анастасия Лопатина