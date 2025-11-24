В Уфе работникам вернули 7 млн рублей долга по зарплате после уголовного дела

Работникам двух уфимских компаний выплатили 7 млн руб. долга по зарплате, накопившегося на протяжении нескольких месяцев, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии.

Задолженность образовалась перед 179 работниками, говорится в пресс-релизе ведомства. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о сотрудниках ООО «ЭнергоТрансСтрой» и ООО «ПромСтройМонтаж», их учредителем и гендиректором является Евгений Левочкин.

После безрезультатных заявлений в различные инстанции работники обратились в следственное управление.

Следователи возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты более двух месяцев (по ч.2 ст.145.1 УК РФ). Они выяснили, что директор двух предприятий, располагая необходимыми для выплаты средствами, умышленно использовал деньги в других целях. Чтобы побудить топ-менеджера к выплате задолженности, правоохранительные органы, в числе прочих, добились ареста его дорогостоящего автомобиля.

Майя Иванова