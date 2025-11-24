В челябинском поселке Новосинеглазово отключат воду

Почти во всем поселке Новосинеглазово в Челябинске сутки не будет воды. Ограничения коснутся 100 многоквартирных домов и частных домов на девяти улицах, сообщает пресс-служба муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

Для планового ремонта воду отключат с 8:00 25 ноября до 8:00 26 ноября. Ресурса не будет в многоквартирных домах на улицах Геологов, Горная, Громова, Заводская, Кирова, Клубная, Ключевая, Лермонтова, Односторонняя, Плановая, Пугачева, Советская, Станционная и Челябинская. К социально значимым объектам будет обеспечена доставка воды автоцистернами. Что касается частных домов, ограничат снабжение на улицах Горная, Громова, Заводская, Малая, Плановая, Полевая, Рабочая, Северная и Чапаева.

Виталина Ярховска