Пушилин: ситуация с водоснабжением в ДНР остается стабильно тяжелой

Ситуация с водоснабжением в Донецкой народной республике (ДНР) остается стабильно тяжелой, улучшений следует ожидать уже в декабре — январе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Господин Пушилин отметил, что в декабре — январе начнется внутренняя переброска водоводов, что несколько облегчит ситуацию. В первую очередь улучшения коснутся Донецко-Макеевской агломерации, группы городов Енакиево, а также Мариуполя и близлежащих населенных пунктов.

Среди основных задач глава ДНР назвал донастройку подачи воды на верхние этажи, подвоз технической воды, установку дополнительных емкостей во дворах и их утепление к зиме.

Сейчас ДНР получает не более 35% необходимого для снабжения населения объема воды. В нескольких городах региона введен график водоснабжения. В частности, в Донецке и Макеевке воду подают раз в три дня на несколько часов.