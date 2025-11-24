Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшей девочкой в Астрахани

В Астрахани возбудили уголовное дело (ст. 264 УК РФ) по факту ДТП в Советском районе, в результате которого погибла несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Девочка 2011 года рождения погибла на улице Виноградной накануне, 23 ноября, в результате наезда на нее автомобиля «Ленд Крузер» на нерегулируемом пешеходном переходе. Иномаркой управлял мужчина 1962 года рождения.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела. Надзорному ведомству предстоит оценить действия уполномоченных органов власти и местного самоуправления в части соблюдения требований, предъявляемых к автодорогам.

Павел Фролов