В Баку при взрыве в бизнес-центре пострадали семь человек

В Баку произошел взрыв в пятиэтажном офисном здании. Спасены семь человек, сообщило МЧС Азербайджана.

По данным МЧС, взрыв произошел на улице А. Раджабли в Наримановском районе города. «РИА Новости» пишет, что ЧП случилось в бизнес-центре Afen Plaza. Пожара не было, но некоторые конструкции обрушились. Начато расследование. В центре скорой помощи сообщили о семи пострадавших.

«Повреждение произошло в газопроводе, проложенном по недавно построенной дороге перед зданием, — заявил владелец бизнес-центра Абульфат Алиев. — Это привело к тому, что газ начал постепенно скапливаться в пространстве».