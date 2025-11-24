В Баку при взрыве в бизнес-центре пострадали семь человек
В Баку произошел взрыв в пятиэтажном офисном здании. Спасены семь человек, сообщило МЧС Азербайджана.
Фото: МЧС Азербайджана
По данным МЧС, взрыв произошел на улице А. Раджабли в Наримановском районе города. «РИА Новости» пишет, что ЧП случилось в бизнес-центре Afen Plaza. Пожара не было, но некоторые конструкции обрушились. Начато расследование. В центре скорой помощи сообщили о семи пострадавших.
«Повреждение произошло в газопроводе, проложенном по недавно построенной дороге перед зданием, — заявил владелец бизнес-центра Абульфат Алиев. — Это привело к тому, что газ начал постепенно скапливаться в пространстве».