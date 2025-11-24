Снег и ледяной дождь ожидаются в Удмуртии на этой неделе

В предстоящую ночь на территории Удмуртии температура воздуха составит 0..-5°С, а завтра утром повысится до +2..+4°С, сообщает региональный Гидрометцентр. Завтра днем ожидается максимум +2..+7°С, к вечеру вновь похолодает до 0..+2°С.

Ночью в северных районах пройдет снег и мокрый снег, переходящий в дождь, на остальной территории ожидаются дожди, возможен ледяной дождь. Утром осадки будут на всей территории региона, а днем их интенсивность ослабнет и постепенно они перейдут в снег. На дорогах местами установится гололедица, ухудшится видимость при тумане, ветер усилится.

В среду, 26 ноября, осадки в виде снега ожидаются в отдельных районах, температура воздуха будет в пределах -3..+2°С. В четверг, 27 ноября, днем также прогнозируются снег и дождь. Ночью температура опустится до 0..-5°С, днем поднимется до -3..+2°С. На дорогах возможен снежный накат и гололедица.

В пятницу, 28 ноября, ожидаются все фазы осадков (снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь). Ночью температура составит 0..-3°С, днем 0..+3°С. На отдельных участках дорог прогнозируется снежный накат. По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон существенно не изменится.

Анастасия Лопатина