Ряд регионов Сибири получит допсредства на повышение зарплат бюджетникам

Правительство РФ направит 33 регионам страны 14 млрд руб. Средства пойдут на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, говорится в сообщении на сайте кабмина.

В число получателей вошли регионы «с высокой долей социально значимых расходов». Среди них несколько сибирских. Средства получат республики Тыва и Хакасия, Алтайский край, Томская область.

«Федеральное финансирование в том числе обеспечит выплату зарплаты бюджетникам в январе—феврале 2026 года с учетом нового, более высокого минимального размера оплаты»,— пояснила пресс-служба правительства.

Валерий Лавский