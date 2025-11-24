Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ряд регионов Сибири получит допсредства на повышение зарплат бюджетникам

Правительство РФ направит 33 регионам страны 14 млрд руб. Средства пойдут на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В число получателей вошли регионы «с высокой долей социально значимых расходов». Среди них несколько сибирских. Средства получат республики Тыва и Хакасия, Алтайский край, Томская область.

«Федеральное финансирование в том числе обеспечит выплату зарплаты бюджетникам в январе—феврале 2026 года с учетом нового, более высокого минимального размера оплаты»,— пояснила пресс-служба правительства.

Валерий Лавский

