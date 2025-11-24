Топ-менеджер «Башкиравтодора» получил срок за добычу гравия на сельхозугодьях

Дюртюлинский районный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя главного инженера АО «Башкиравтодор» Данира Бурханова, он признан виновным в нарушении правил охраны окружающей среды во время работ (ст. 246 УК РФ) и превышении должностных полномочий (пп. «в» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, топ-менеджер дорожно-строительной компании поручил сотрудникам добывать песчано-гравийную смесь за пределами лицензионных участков недр «Балтачево» и «Исмаилово» (возде деревни Старобалтачево). По мнению прокуратуры, действия «Башкиравтодора» привели к повреждению плодородного слоя почвы на 13,2 га сельскохозяйственных земель, для их рекультивации требуется 8 млрд руб. Кроме того, считает ведомство, утрачено 41,8 тыс. кубометров полезных ископаемых стоимостью более 27 млн руб.

27 июня Кировский райсуд Уфы по гражданскому иску прокуратуры обязал «Башкиравтодор» рекультивировать поврежденные участки, 21 октября решение оставил в силе Верховный суд Башкирии.

Кроме лишения свободы, заместителю главного инженера компании на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых.

Идэль Гумеров