Спортивным директором футбольного клуба «Пари НН» назначен Антон Евменов

Новым спортивным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» назначен Антон Евменов. Об этом сообщили в клубе.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Господин Евменов ранее занимал аналогичную должность в московском ЦСКА и красноярском «Енисее». Дважды работал шеф-скаутом петербургского «Зенита», отмечается в сообщении.

На международном уровне Антон Евменов занимал должность управляющего директора кипрского «Пафоса» и спортивного директора «Ден Босха» в Нидерландах.

Прежний спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Алексей Удальцов останется в команде менеджеров клуба.

Владимир Зубарев