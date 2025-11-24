Спортивным директором футбольного клуба «Пари НН» назначен Антон Евменов

Новым спортивным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» назначен Антон Евменов. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Господин Евменов ранее занимал аналогичную должность в московском ЦСКА и красноярском «Енисее». Дважды работал шеф-скаутом петербургского «Зенита», отмечается в сообщении.

На международном уровне Антон Евменов занимал должность управляющего директора кипрского «Пафоса» и спортивного директора «Ден Босха» в Нидерландах.

Прежний спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Алексей Удальцов останется в команде менеджеров клуба.

Владимир Зубарев