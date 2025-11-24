Один человек пострадал в Белгородской области при атаках 100 БПЛА за сутки

За последние сутки в Белгородской области с применением 100 беспилотников и семи боеприпасов были атакованы 15 муниципалитетов. В результате пострадала мирная жительница, также повреждены десять жилых помещений и 18 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Пострадавшая установлена в селе Муром Шебекинского округа. Мирная жительница ранена из-за удара дрона по движущемуся автомобилю. Она продолжает лечение в городской больнице №2 Белгорода. В округе получили разрушения два частных дома, хозпостройка, квартира в многоквартирном доме, шесть легковых автомобилей, один грузовик, два помещения предприятий и линия электропередачи. Всего муниципалитет атаковали 18 беспилотниками.

В Белгородском округе в поселке Дубовое повреждены социальный объект, два многоквартирных дома, два автомобиля и оборудование одной из организаций, в поселке Майский — складское помещение коммерческого предприятия, в селе Отрадное — частный дом. ВСУ атаковали округ 13 БПЛА.

Разрушения зафиксированы и в Грайворонском округе. В результате атаки дронов повреждения в селе Косилове получили помещение сельхозпредприятия, а в селе Дунайка — линия электропередачи. Помимо этого, пострадали два частных дома, хозпостройка, пять легковых автомобилей. Суммарно по муниципалитету выпустили десять дронов и пять боеприпасов.

Сутками ранее ВСУ ударили по восьми округам Белгородской области с применением как минимум 94 БПЛА и 16 боеприпасов. От атак дронов погиб один мирный житель, еще четверо пострадали.

Мария Свиридова