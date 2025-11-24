Прокуратура обязала главу Березников обеспечить освещение в населенном пункте

Прокуратура провела проверку по факту отсутствия обеспечения уличного освещения в деревне Семино, входящей в состав Березников. Речь идет об участке на ул. Пархоменко и автодороге по ул. Челюскинцев. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, главе города было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Сейчас уличное освещение на указанных участках организовано в соответствии с нормативными требованиями, добавили в прокуратуре.

Ранее несколько региональных СМИ сообщали об отключении электроэнергии в нескольких районах Березников. Предположительно причиной отсутствия освещения стал сильный снегопад.