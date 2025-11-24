Parus Asset Management и ГК «Ориентир» заключили сделку о продаже склада

Parus Asset Management приобрела складской объект в парке «Ориентир-Запад» от застройщика ГК «Ориентир», следует из пресс-релиза инвесткомпании. Позже актив будет включен в состав ЗПИФ «ПАРУС-ЗОЛЯ». По словам инвестиционного директора Parus Asset Management Алексея Смердова, складской объект обладает высокой инвестиционной привлекательностью из-за выгодной локации и постоянного арендатора.

Общая площадь приобретенного инвесткомпанией склада, располагающегося в Истринском районе Подмосковья, составляет 47 тыс. кв. м. Его основным арендатором является один из крупнейших парфюмерно-косметических ритейлеров «Золотое яблоко».

София Мешкова