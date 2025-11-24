Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правительство направит регионам 14 млрд руб. для повышения зарплат бюджетникам

33 российским регионам выделят 14 млрд руб. для частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда бюджетников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Деньги получат регионы с высокой долей социально значимых расходов, среди которых Адыгея, Бурятия, Мордовия, Тыва, Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, а также Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области. Федеральное финансирование позволит обеспечить выплату зарплат бюджетникам в январе и феврале 2026 года с учетом повышения минимального размера оплаты труда.

Решение принято на заседании правительства 20 ноября. По словам премьера Михаила Мишустина, мера гарантирует выполнение обязательств перед гражданами и поможет достичь целей национального развития.

