«Ижсталь» одержала победу над «Зауральем» в матче ВХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» одержал победу над «Зауральем» в матче ВХЛ со счетом 4:3, сообщает пресс-служба сталеваров. Матч прошел 23 ноября в Кургане в ледовом дворце спорта им. Н. Парышева.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Хочу поздравить свою команду и болельщиков "Ижстали" с победой. Тяжелая игра была. Знали, что соперник будет "умирать" на льду, и с первых секунд матча почувствовали это. Стушевались немного в первом периоде, давление было большое. Но со второго периода сумели выровнять игру, вернуться в нее. Начали играть правильно, делать нужные вещи, для того, чтобы забивать голы и поменьше огрехов совершать в обороне. И в третьем периоде терпеливо ждали момента и вырвали победу»,— сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Следующий матч команда из Удмуртии проведет 25 ноября против «Омских крыльев» в Омске. По данным таблицы ВХЛ на утро 24 ноября, «сталевары» занимают 7-е место регулярного чемпионата (по очкам они делят 6-ю строчку), имея в активе 37 поинтов.

Напомним, 21 ноября в Тюмени на льду ледового дворца «Партиком» команда «Ижсталь» провела матч против «Рубина», одержав победу со счетом 7:2. Всего «сталевары» провели 27 матчей в сезоне 2025/2026, из них 18 выиграли и 9 проиграли.

Анастасия Лопатина