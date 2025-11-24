В Полетаево рабочего засыпало грунтом в колодце

В поселке Полетаево Сосновского района рабочего засыпало грунтом по пояс во время установки колец в колодце в одиночку. Выбраться из ямы ему помогли спасатели и пожарные, сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Откопать пострадавшего смогли до прибытия аварийно-спасательной группы, он был в сознании. Отряд областной службы вместе с сотрудниками пожарной части №112 прямо в яме погрузили рабочего на носилки, с помощью манипулятора подняли его на поверхность и передали бригаде скорой помощи.

Виталина Ярховска