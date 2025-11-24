ФСБ показала видео предотвращения теракта на железной дороге в Алтайском крае

В Алтайском крае сотрудники ФСБ ликвидировали группу диверсантов, которые планировали взорвать железнодорожные пути между станциями Алтайская и Бийск. Центр общественных связей ведомства опубликовал видео, на котором зафиксированы момент прибытия преступников на объект для разведки, а также операция по их задержанию.

По данным ФСБ, ночью диверсанты вернулись на железную дорогу, чтобы установить на путях сбрасывающее устройство (механизм позволяет принудительно сбросить с рельсов колеса ж/д состава). Все действия преступников находились под контролем правоохранительных органов. Во время операции диверсанты начали стрелять по силовикам, после чего были убиты.

При задержании у диверсантов изъяли незаконно приобретенное оружие. На месте ЧП продолжает работу следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как сообщили в ФСБ, диверсанты действовали по заданию украинских спецслужб. Их завербовали через Telegram. Возбуждено дело о диверсии (ст. 281 УК). СКР отдельно расследует дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК), а также незаконной покупке, хранении или ношении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).