Бывший полицейский из Иркутска задержан по обвинению в мошенничестве

В Иркутске задержан бывший сотрудник управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального ГУ МВД России. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), вместе с экс-полицейским задержан еще один житель Иркутска, предполагаемый соучастник преступления.

По версии следствия, в 2024 году руководитель коммерческого предприятия передал действующему на тот момент сотруднику полиции и его знакомому 6 млн руб. Деньги предназначались для дачи взятки сотрудникам ФНС «за существенное снижение начисленных дополнительных налогов, штрафов и пеней на сумму не менее 90 млн руб.», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. При этом полицейский и его соучастник, обещавшие «уладить вопрос», изначально не собирались этого делать, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

Как уточняет пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отношении предпринимателя, давшего взятку, также возбуждено уголовное дело по соответствующей ст. 291 УК РФ. В его отношении избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Экс-полицейский сотрудничает со следствием и признает свою вину. Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.

Влад Никифоров, Иркутск