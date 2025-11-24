Терминал на станции Безымянка обработал с начала года более 2250 вагонов

Грузовой терминал на станции Безымянка в Самаре обработал за первые десять месяцев 2025 года более 2250 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги

Терминал площадью 11,5 тыс. кв. м, обслуживающий как крупные компании, так и малый и средний бизнес, стал важным элементом логистики региона благодаря росту контейнеризации. С 2025 по 2027 годы планируется расширение территории и обновление инфраструктуры. Отмечается, что это позволит увеличить объемы обработки грузов вдвое.

Андрей Сазонов