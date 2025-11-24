Под Саратовом источник питьевой воды поставят на учет как бесхозяйное имущество

В Саратовской области суд удовлетворил требования прокуратуры поставить на учет в качестве бесхозяйного имущества источник питьевого водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что на улице Заречная в селе Изнаир Краснозвезднинского муниципального образования есть источник питьевой воды, фактически являющийся бесхозяйным. Речь идет о закрытом роднике и водонапорной башне. Никто не контролирует его техническое состояние и безопасность.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать администрацию муниципального образования поставить указанный источник на учет в качестве бесхозяйного имущества. Требования удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов