В Самаре вступил в силу приговор экс-силовику за хищение 1,2 млн рублей у участника СВО

Вступил в силу приговор Ленинского районного суда Самары по делу бывшего заместителя начальника отдела МВД РФ и экс-главы полиции межмуниципального отдела МВД РФ «Клявлинский». Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и хищении денег у участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Суд установил, что обвиняемый использовал служебное положение и организовал заключение контракта с Министерством обороны РФ для одного из граждан. После этого под предлогом передачи банковской карты родственнику он заставил потерпевшего передать ему карту и код доступа. Затем бывший полицейский снял с карты 1,2 млн руб., предназначенных для выплат за участие в специальной военной операции.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам исправительной колонии общего режима. Также ему в течение двух лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах РФ, связанные с функциями представителя власти. Обвиняемый лишен специального звания «подполковник полиции».

Апелляционные жалобы от защитника и осужденного были отклонены. Но судебная коллегия изменила приговор, исключив из предъявленного обвинения комиссию банка за произведенные операции.

Георгий Портнов