Завершено продлившееся более 10 лет банкротство алтайского комбината «Угриничъ»

Арбитражный суд Алтайского края завершил конкурсное производство в бийском ООО «Алтайский мясомолочный комбинат “Угриничъ”». Соответствующее определение издано 19 ноября.

«Возможность формирования конкурсной массы должника исчерпана, имущество у должника отсутствует, проведение процедуры конкурсного производства в отношении должника нецелесообразно»,— говорится в документе.

Из текста определения следует, что вернуть свои средства в ходе процедуры банкротства подавляющему большинству кредиторов не удалось. В реестр были включены требования на 3,385 млрд руб. Они были погашены только в размере 19,1 млн руб. Кроме того, было реализовано имущество должника на 34,4 млн руб.

«Определением от 5 ноября 2025 года удовлетворено заявление конкурсного управляющего о взыскании солидарно с Лощаковой Ирины Александровны и Антипиной Ольги Валентиновны (бывшие руководители компании. — «Ъ») в конкурсную массу должника 3,392 млрд руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника»,— указано также в определении.

Комбинат «Угриничъ» входил в ассоциацию агропромышленных предприятий «Изумрудная страна», созданную Ольгой и Александром Антипиными. Конкурсное производство в ООО было введено в 2014 году.

