Суд огласил приговор жительнице Саратовской области за неуплату алиментов

В Лысогорском районе Саратовской области суд вынес приговор 42-летней местной жительнице по уголовному делу о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурантка не уплачивала алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей с июня этого года. В общей сложности она задолжала с 2019 года свыше 956 тыс. руб.

Свою вину фигурантка признала. По решению суда она получила четыре месяца исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Павел Фролов