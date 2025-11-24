Центробанк заявил о замедлении годовой инфляции в Петербурге до 7,6% в октябре

В октябре текущего года цены в Петербурге снизились на 0,3% по сравнению с сентябрем. В городе за месяц заметно подешевели услуги, а продукты и непродовольственные товары немного подорожали. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает Северо-Западное ГУ Банка России.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации регулятора, среди продуктов за второй месяц осени в Петербурге выросли цены на куриные яйца — затраты птицефабрик продолжили расти, и производители перекладывали свои издержки в цены. Однако яйца в городе в этом году дешевели несколько месяцев подряд, поэтому в целом за год их стоимость снизилась на 9,8%. В октябре подешевело сливочное масло, потому что его производство в стране увеличилось.

Среди непродовольственных товаров подорожали меховые изделия. Традиционно в период похолодания спрос на теплую одежду растет, за ним и цены. При этом на 4,6% дешевле стали смартфоны.

В целом годовая инфляция в Петербурге в октябре замедлилась до 7,6%, она продолжает снижаться с апреля. По прогнозу ЦБ, в следующем году инфляция в РФ снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.

Андрей Цедрик