Завершилось строительство бассейна Курганского госуниверситета

В Кургане завершилось строительство спортивного бассейна «Аквамарин» для Курганского государственного университета (КГУ) в микрорайоне Заозерный. Подписан акт ввода в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Вадима Шумкова.

Трехэтажный «Аквамарин» имеет площадь 2,3 тыс. кв. м. На первом этаже разместили 500-кубовый бассейн с шестью дорожками длиной по 25 м. Также в здании оборудовали душевые и раздевалки, создали условия для занятий спортом маломобильных граждан. Вскоре пройдет официальное открытие объекта.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в 2021 году КГУ подписал контракт на строительство бассейна с ООО «Стройиндустрия» (Санкт-Петербург) по цене 242 млн руб. Но к возведению объекта подрядчик не приступил, и вуз расторг договор. В июле 2022 года КГУ заключил новый контракт стоимостью 339 млн руб. с «Курганстальмостом». Достроить бассейн подрядчик должен был к октябрю 2023 года, но срок завершения работы несколько раз продлевали на полгода.

Виталина Ярховска