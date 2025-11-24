ФСБ: на железной дороге в Алтайском крае ликвидированы диверсанты

Двое жителей Алтайского края пытались устроить диверсию на железнодорожных путях и при задержании были убиты, заявили в ФСБ.

По версии спецслужбы, 22 ноября на участке железнодорожного перегона Алтайская—Бийск предполагаемые диверсанты пытались установить на путях сбрасывающее устройство (оно обеспечивает принудительный сброс с рельсов колес железнодорожного состава). ФСБ опубликовала видео с места ЧП. Согласно представленному ролику, мужчины провели разведку местности, затем произошла перестрелка с силовиками. Видео снято на тепловизионную камеру. Также показаны тела убитых: на кадрах рядом с каждым лежит оружие.

Диверсанты были завербованы «представителем терорганизации» и работали за материальное вознаграждение, заявили в Центре общественных связей ФСБ. Имена предполагаемых преступников и другие подробности не приводятся.

Возбуждено дело о диверсии (ст. 281 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), а также незаконной покупке, хранении или ношении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). В Следственном комитете РФ подтвердили возбуждение уголовных дел.