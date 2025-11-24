Дом Crivelli выступил партнером премьеры балета «Нить»

Балет «Нить» — первый хореографический спектакль солистки Большого театра Анастасии Винокур. Спектакль, премьера которого с успехом прошла в московском театре «Геликон-опера», стал первым культурным проектом в России для итальянского ювелирного дома Crivelli. В фокусе внимания бренда — красота, уникальность и индивидуальность каждой женщины. Глубокое восприятие сложности женской натуры позволяет мастерам Crivelli создавать исключительные украшения. Драмбалет «Нить» — история о женщине, которая в поисках свободы и счастья стремится распутать клубок жизненных противоречий и выбрать единственную прочную нить, ведущую вперед.

