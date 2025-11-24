В Уфе без горячей воды остались 21 дом и школа бокса имени Николая Валуева
В уфимском микрорайоне Зеленая роща отключилось водоснабжение 21 жилого дома на улицах Менделеева и Степана Злобина. Об этом сообщает управление гражданской защиты города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Кроме многоквартирных домов, без горячей воды остались детский сад №277 и спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Николая Валуева.
Устраняет последствия аварии муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети».
UPD:
Спустя один час и семь минут после публикации об отключении пресс-служба УГЗ сообщила о восстановлении водоснабжения.