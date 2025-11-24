В Башкирии участнику СВО ограничили свободу за угрозы фельдшеру

В Иглинском районе мировой судья приговорил 37-летнего местного жителя к году ограничения свободы за противоправные действия в отношения фельдшера скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как установил суд, в феврале скорая помощь прибыла к жителю, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и фельдшером, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства, произошел конфликт из-за отсутствия нужного препарата.

Конфликт перерос в угрозы, что медработник «не выйдет живой» из дома, в котором пациент ее запер и удерживал около часа. Тем не менее, фельдшер смогла сообщить об инциденте диспетчеру, после чего потерпевшую выручил водитель скорой помощи.

По данным «Ъ-Уфа», обвиняемый является участником СВО. Он раскаялся в содеянном и признал вину, ходатайствовал об особом порядке судопроизводства. Смягчающими обстоятельствами суд учел участие в боевых действиях, инвалидность и получение госнаграды, отягчающим обстоятельством признано алкогольное опьянение.

За угрозы убийством (ч. 1. ст. 119 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ч. 1 ст. 127 УК РФ) подсудимый получил годовой запрет на выезд за пределы Иглинского района и посещение массовых мероприятий и мест распития алкоголя. Кроме того, обвиняемый обязан ежемесячно отмечаться в полиции.

Идэль Гумеров