Надзор защитил права саратовского ребенка на обеспечение средствами реабилитации

Прокуратура Краснокутского района Саратовской области в суде защитила права 14-летнего ребенка-инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что по жизненным показаниям мальчику требуются специализированный телевизор с телетекстом и телефон с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом. При этом отделение регионального Фонда пенсионного и социального страхования долгое время не обеспечивало ребенка этими средствами реабилитации.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о предоставлении подростку положенных изделий. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов