В Башкирии юристы помогут при установлении и оспаривании отцовства и материнства

Депутаты Курултая Башкирии на заседании 25 ноября рассмотрят в окончательном чтении законопроект о бесплатной юридической помощи при установлении или оспаривании отцовства и материнства, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Изменения планируют внести в закон «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан». Поправки предусматривают включение новой категории дел в перечень случаев оказания бесплатной правовой помощи.

По мнению депутатов, принятие законопроекта обеспечит «квалифицированное правовое сопровождение при разрешении деликатных вопросов в судах».

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что дела по установлению родства «имеют особую социальную значимость», но люди, «которым услуги юриста не по карману», останутся без поддержки «в сложном судебном процессе». По его словам, рассмотрение таких дел требует грамотного оформления документов, сбора доказательств, в том числе генетической экспертизы, и так далее. «Без помощи профессионалов не обойтись»,— подчеркнул он, добавив, что «защита прав на отцовство и материнство должна быть доступна каждой семье».

Майя Иванова