Гурманские будни

Современная Грузия на Поварской

В то время как модель ресторанных Патриков потерпела абсолютное фиаско, маленькие отростки этого района начинают прорастать вокруг. Так, относительно тихая Поварская улица, где годами не появлялись ресторанные игроки, обзавелась новым бистро Eliso с современной грузинской кухней (и нотами Италии). Тихое, аккуратное и просторное бистро оказалось очень уютным — по-южному теплым и семейным. За светлый и праздничный тон бистро отвечал дизайнерский дуэт Ирины Кривцовой и Татьяны Рединой. Грузинские аллюзии здесь неочевидны — они скрыты в фактуре стен, которые словно выложены вручную, в керамическом светильнике, отсылающем к традиционным амфорам-квеври, во фризе над барной стойкой, напоминающем ажурную резьбу балконов старого Тбилиси. Орнамент виноградной лозы, знакомый поклонникам грузинской классики, украшает арки окон, а крупная живописная работа с красавицей и апельсинами стала неформальным гербом заведения. Интерьер комфортный: мягкие диваны и кресла, столешницы из темного дерева.

В меню есть как классика грузинской кухни, так и блюда с европейскими, в большей степени — итальянскими акцентами. Меню начинается с ближневосточных закусок мезе — мухаммары, дзадзики и хумусы, которые подаются с вытянутой классической грузинской лепешкой шоти пури. В разделе «выпечка» несколько видов хачапури: по-имеретински — с сыром, по-мегрельски — с двойным сыром и по-аджарски — с яйцом, сливочным маслом и трюфелем. Среди классических кутабов выделяется вариант с зеленью — за тонким слоем теста скрывается обилие трав, а подается кутаб с тартаром из томатов и целиковой бурратой. Порция щедрая, поэтому эту закуску можно заказать на двоих. Салат Eliso — листья салата романо, томаты и маринованный лук с заправкой на основе островатого соуса кимчи подаются с кусочками стейка стриплойн прожарки медиум. Салат из хрустящих баклажанов без кожицы, обжаренных в тонкой панировке, подается со сливочным сыром креметта, узбекскими томатами и кинзой. Классические хинкали — трех видов: с говядиной, бараниной и лососем. Есть и авторская версия — мини-хинкали с говядиной в перечном соусе.

На горячее предлагают стейк «Наполеон» — по рецепту грузинской бабушки шеф-повара. Стейк стриплойн тонко нарезают слайсами, нанизывают на шампур и обжигают. Получается слоеный стейк, который подается с целым перцем рамиро, предварительно маринованным в чесноке, розмарине и тимьяне. «Зеленый орзо» обладает вкусом тархуна благодаря соусу на основе этой травы с грузинскими специями и фисташками, подается с чуть припущенным палтусом. Отдельного внимания заслуживает коктейльная карта с освежающими миксами на основе личи, чачи с грузинскими специями, лимончелло, кордиала и других грузинско-итальянских сочетаний. Среди десертов — чизкейк с инжиром, который скрывается внутри, и фирменный медовик.

Поварская улица, дом 29/36, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Санкт-Петербург—Москва: ужин в четыре руки

Если вы хотели познакомиться с новым рестораном «Перемена» одного из самых заметных петербургских рестораторов Дмитрия Блинова, но не планировали пока поездку в Петербург, такая возможность есть в Москве. 28 ноября в ресторане Savva Дмитрий Блинов (Duo Band) и Андрей Шмаков (Savva) проведут ужин в четыре руки, представив как новые, так и уже ставшие классикой блюда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Шмаков и Дмитрии? Блинов

Это первые и пока единственные гастроли «Перемены» в столице. Блинова и Шмакова объединяет схожий подход к гастрономии: оба они последовательно развивают визионерское направление, обращаясь к простому и сезонному продукту, но трактуя его радикально и неожиданно. Шефам удается работать с классическими, казалось бы, рецептами русской кухни, переосмысляя их в современном ключе. В Москву Блинов привезет и шеф-кондитера своей ресторанной группы Стаса Пауля. В рамках ужина Дмитрий Блинов представит холодную закуску из дальневосточного гребешка с дрессингом из зеленого крыжовника, а также горячие оладьи из цукини и брокколи с тремя видами икры — осетровой, щучьей и красной. Основным блюдом станет фаланга краба с печеным картофелем и сливочным соусом с лимоном и петрушкой. Команда Андрея Шмакова начнет вечер с пончиков с грибами и ароматным бульоном. В горячей подаче будут голубцы с олениной в соусе из квашеной капусты и соленых огурцов, а также перепелка, фаршированная зеленой гречкой и утиными сердечками, дополненная кабачковой икрой и соусом из фуа-гра. Десертную часть откроет Артем Грачев (Savva), представив вариацию десерта «Анна» на основе швейцарской меренги, мороженого из летних трав и земляники. Стас Пауль завершит ужин шоколадным бисквитом с желе из кваса и ганашем из белого шоколада, который будет подан с мороженым из овсяного печенья и орехом макадамия.

Стоимость участия: 15 тыс. руб. Начало в 19:00 Театральный проезд, дом 2

Ольга Карпова