Возбуждено уголовное дело после стрельбы по сотрудникам ФСБ на Алтае

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников регионального управления ФСБ по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, ночью 22 ноября под железнодорожным мостом в Первомайском районе региона двое местных жителей были остановлены сотрудниками УФСБ, которые проводили розыскные мероприятия по пресечению преступления против безопасности государства. Однако злоумышленники оказали сопротивление и устроили стрельбу из незаконно купленного огнестрельного оружия.

«В результате ответного огня подозреваемые были ликвидированы»,— говорится в сообщении.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, злоумышленники готовили диверсию на перегоне между ст. Алтайская — ст. Бийск. Они пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.

Установлено, что данные граждане являются местными жителями и были завербованы через мессенджер Telegram. Выполняя задания куратора, они заблаговременно подобрали место предполагаемого диверсионно-террористического акта и провели его разведку. По данным органов госбезопасности, попытка диверсии на железной дороге планировалась при координации спецслужб Украины.

Александра Стрелкова