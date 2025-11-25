Ответственный момент

Для российского бизнеса вопрос, где судиться с иностранным контрагентом, за последние три года перестал быть чисто технической строкой в разделе «разрешение споров». Санкции, ответные меры, ограничение платежей и рост политических рисков превратили выбор арбитражного института и места арбитража в элемент судебной стратегии. Если до 2022 года в договорах с иностранцами часто «по умолчанию» фигурировали Лондон (LCIA), Париж (ICC), Вена (VIAC), Стокгольм (SCC), то с 2022-го эта логика потребовала пересмотра. Советники практики разрешения споров «Дякин, Горцунян и партнеры» Евгений Воронин и Александр Назаров — о том, как изменилась карта форумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Воронин Фото: «Дякин, Горцунян и партнеры» Александр Назаров Фото: «Дякин, Горцунян и партнеры» Следующая фотография 1 / 2 Евгений Воронин Фото: «Дякин, Горцунян и партнеры» Александр Назаров Фото: «Дякин, Горцунян и партнеры»

От нейтралитета к политическому контексту

Основные европейские арбитражные центры (LCIA, VIAC, ICC, SCC) долгое время считались эталонными. Но санкционные ограничения и сопутствующие финансовые риски фактически разрушили прежнюю модель: российским компаниям стало сложно оплачивать арбитражные сборы, привлекать локальных консультантов и номинировать арбитров.

Кроме того, параллельно усилилось влияние национальных судов тех стран, где располагаются арбитражные институты. То, что раньше считалось исключением, стало нормой: национальная судебная система вмешивается в арбитражный процесс, особенно если спор связан со стороной из санкционного списка. Для российского бизнеса это означает, что «нейтральность» классических европейских центров стала относительной. Цена ошибки выросла, а выбор форума в новых контрактах перестал быть рутинным. Поэтому сегодня выбор таких центров российскими компаниями, скорее, исключительный случай.

При этом российские компании не прекратили обращаться в европейские арбитражные центры: Россия по-прежнему входит в число ведущих юрисдикций по числу споров в LCIA, ICC и SCC. Однако эта статистика отражает не текущие предпочтения, а правовую инерцию, которая поддерживается двумя факторами. Во-первых, это сила арбитражных оговорок в «досанкционных» контрактах, которые продолжают порождать споры. Во-вторых, это долгий срок исковой давности по английскому праву (как правило, шестилетний), которое было стандартом для крупных международных сделок до 2022 года. Поэтому можно предположить, что еще несколько лет тенденция будет сохраняться.

«Битва юрисдикций» как элемент стратегии спора

Актуальные вызовы привели к появлению в различных юрисдикциях самых разных решений и правовых механизмов. Так, с 2020 года в России действуют (а с 2022 года — и активно применяются) статьи 248.1–248.2 АПК, позволяющие российским компаниям обращаться в российские суды за запретом на ведение разбирательства в иностранных судах и арбитражах, если санкции мешают им защищать свои права. Тем самым возникает параллельная система защиты: спор может идти за рубежом, но российская сторона получает возможность блокировать процесс или снижать его последствия через российские суды.

Ответные меры не заставили себя ждать: иностранные юрисдикции разработали собственный арсенал контрмер. Российским компаниям, переносящим споры на родину из-за санкций, теперь грозят «антиисковые» запреты в Англии и других странах общего права с риском уголовного преследования за «неуважение к суду». Более того, 14-й пакет санкций ЕС прямо нацелился на статьи 248.1–248.2 АПК РФ, разрешив европейским контрагентам взыскивать компенсацию за такой перенос, а также вводить против российских истцов персональные санкции. К этому добавляются ожесточенные битвы за отмену или принудительное исполнение арбитражных решений.

В итоге единый арбитражный спор распадается на десяток судебных баталий по всему миру. В таких условиях выстраивание стратегии требует учета всего спектра возможных ходов и контрходов на много лет вперед в условиях крайне нестабильного правового ландшафта.

Арбитражный «поворот на Восток»

В текущих реалиях российские компании стали все чаще включать в контракты азиатские и ближневосточные арбитражные центры. Сингапур (SIAC) и Гонконг (HKIAC) еще до 2022 года развивали репутацию современных арбитражных хабов — технологичных, гибких и менее подверженных политическим колебаниям. Теперь к ним добавились площадки в ОАЭ, Катаре, материковом Китае, Малайзии, Казахстане и Турции.

Преимущество таких форумов для российских компаний заключается не только в географической и политической нейтральности, но и в инфраструктуре: платежи проходят надежнее, отсутствуют логистические сложности для участия представителей, свидетелей и экспертов в очных слушаниях, а арбитры готовы работать с российскими сторонами, не опасаясь за собственный комплаенс. Однако последние тенденции показывают: полностью лишенных рисков форумов нет нигде. Для бизнеса это прямой сигнал: даже выбор нейтральной азиатской площадки не исключает непредсказуемости правоприменения.

Важные аспекты при выборе форума

На основе практики последних лет можно выделить несколько ключевых критериев, которые российские компании сегодня учитывают при выборе нейтрального форума. Среди них — исполнимость на практике, а не в теории. Даже идеально составленное решение арбитража западной юрисдикции может быть заблокировано в России, если суды сочтут его противоречащим публичному порядку. И наоборот — решение, частично отмененное за рубежом, может быть признано в РФ.

Важна и предсказуемость национальных судов места арбитража: необходимо учитывать не только практику по отмене решений, но и отношение судов к санкционным аргументам и вопросам справедливого разбирательства, возможность получения обеспечительных мер. Кроме того, следует стараться минимизировать риск параллельных разбирательств. Эффективный выбор форума должен минимизировать риск параллельных разбирательств в различных юрисдикциях, в том числе возможных «антиисковых» запретов.

Еще один немаловажный критерий — «санкционная адаптивность» арбитражной оговорки. Сегодня в договорах все чаще встречаются резервные арбитражные институты, альтернативные места слушаний, протоколы на случай невозможности оплаты пошлин, а также возможность проведения полностью дистанционного процесса без физического присутствия на слушаниях. Нужно смотреть и на готовность арбитров работать с российскими сторонами. Некоторые именитые специалисты перестали принимать назначения в делах с участием российских компаний; азиатские и ближневосточные центры в этом плане демонстрируют большую гибкость, а часть арбитров даже переехала в Азию, чтобы подчеркнуть свою политическую нейтральность.

Не последним по значимости критерием выступает и платежная инфраструктура — простая способность оплатить сборы и услуги юристов стала фактором юридической стратегии. Какие-то арбитражные центры выстроили новые и удобные механизмы приема платежей, другие — нет; при этом технические на первый взгляд проблемы могут полностью заблокировать арбитражное разбирательство.

Архитектура спора как часть стратегии

Последние три года продемонстрировали, что эпоха универсальных нейтральных арбитражей закончилась. Теперь выбор форума не ритуальная строка в контракте, а один из ключевых элементов международной стратегии российской компании. Прежнее правило «выбираем Лондон или Париж — не ошибемся» больше не работает.

Сейчас Россия, Азия и Ближний Восток формируют разнообразный ландшафт разрешения споров, в котором каждый форум имеет свои плюсы и минусы. И в этих условиях один вопрос становится определяющим: где спор можно не только выиграть, но и исполнить полученное решение?

Поэтому российским компаниям приходится мыслить не о том, «какой арбитраж вписать в оговорку», а как выстроить целую архитектуру разрешения споров — с планом А, планом B и пониманием того, в каких юрисдикциях и каким образом придется отстаивать результат, когда арбитраж закончится. И чем более турбулентной становится международная политика, тем важнее становится не просто выбор форума, а грамотное управление всеми юрисдикциями, в которых может «приземлиться» спор.