Смена парадигмы и лидеры рынка

Геополитический кризис 2022 года стал для международного арбитража с российским участием своеобразной точкой бифуркации, кардинально поменявшей его ландшафт. Безвозвратно ушла эпоха, при которой выбор между Лондоном (LCIA), Парижем (ICC), Стокгольмом (SCC) и Веной (VIAC) был рутинной технической деталью — и на смену ей пришла реальность, где выбор форума превратился в стратегический элемент защиты бизнеса, а сам арбитраж стал полем битвы юрисдикций. “Ъ” собрал и структурировал основные тренды международного арбитража с участием российских сторон за последние несколько лет, а также провел исследование российских юридических фирм, сопровождающих проекты в этой сфере.

Нейтральность теряет доверие

В числе ключевых трендов эксперты называют массовый исход российского бизнеса с традиционных западных арбитражных площадок. Санкции постепенно разрушают прежнюю модель, возводя для российских компаний плотные барьеры: невозможность оплачивать сборы, привлекать местных юристов и номинировать арбитров без риска их отвода. Нейтральность европейских центров становится относительной, временами напоминая эвфемизм: национальные суды все чаще активно вмешиваются в процессы, особенно в случаях, когда одна из сторон находится под санкциями.

Российские компании не желают принимать такое положение дел как должное — ответом на происходящее стал стремительный рост популярности азиатских и ближневосточных центров. Бесспорными лидерами сегодня считаются Гонконг (HKIAC) и Сингапур (SIAC), предлагающие технологичность, гибкость и искомую политическую нейтральность. К ним активно подключаются площадки ОАЭ (DIAC), Катара, Малайзии (AIAC), Турции и Казахстана, где арбитры пока демонстрируют большую готовность работать с российскими сторонами. Однако и восточные форумы не лишены рисков: история с недавней отменой в Сингапуре решения SIAC в пользу российской компании «Силовые машины» против вьетнамской PetroVietnam по спору на $570 млн показала, что и эти юрисдикции подвержены геополитическому давлению. Это сигнал для бизнеса: полностью безопасных гаваней не существует, и даже выбор нейтральной площадки требует тщательной проработки.

Предвзятость как главный вызов

В новых условиях на первый план выходит проблема беспристрастности арбитров. Как отмечают эксперты, арбитры из недружественных юрисдикций связаны не только своими личными законами (требующими соблюдения санкций), но и информационной повесткой, что порождает осознанную или неосознанную предвзятость. Она редко выражается в открытых заявлениях, чаще — в повышении стандарта доказывания для российской стороны, смещении бремени доказывания или расширительном толковании санкционных норм.

Кроме того, участилась и усложнилась сама процедура отвода арбитров. Как говорят юристы, стандартных проверок по Руководству IBA уже недостаточно — они не выявляют политизированность, а потому приходится прибегать к глубинному анализу социальных сетей кандидатов, их публичных высказываний, лайков и репостов. На основании таких проверок случаются успешные отводы, однако арбитражные институты зачастую игнорируют политические доводы, формально мотивируя свои решения ссылками на санкционную тематику спора.

Арбитражная среда не остается в долгу, формируя в ответ превентивные меры. В арбитражные оговорки все чаще включаются требования к гражданству и резидентству арбитров, преследующие своей целью исключение кандидатов из недружественных стран. Разрабатываются и специальные протоколы, такие как Anti-Sanctions Arbitration Protocol, которые обязывают арбитра подтверждать собственную «санкционную нейтральность» под угрозой лишения статуса.

Стратегия вместо шаблона

Архитектура арбитражных споров также меняется: прежде единые, сегодня они часто распадаются на десяток судебных баталий по всему миру. Российские компании, используя статьи 248.1–248.2 АПК РФ, обращаются в отечественные суды за запретом ведения разбирательств за рубежом; в ответ иностранные юрисдикции применяют «антиисковые» инъекции и угрозы уголовного преследования. Все это заставляет юристов и бизнес корректировать критерии выбора площадки, смещая их в сторону исполнимости решений: на первый план выходит не сама победа в арбитраже, а понимание, в каких юрисдикциях и каким образом окажется возможным привести решение в исполнение. Выросла и роль «санкционной адаптивности» арбитражной оговорки, включающей резервные институты, альтернативные места слушаний и протоколы на случай проблем с оплатой.

Рост российской экспертизы

Парадоксальным образом кризис стимулировал бурный рост российского арбитражного сообщества. Как отмечают эксперты, наступил своего рода «золотой век» отечественного арбитража: объем работы вырос, а число практикующих специалистов увеличилось в разы, в том числе благодаря новому поколению арбитров, которое пришло на смену «старой гвардии», и сильной когорте молодых юристов, прошедших школу международных конкурсов. Российские юридические фирмы, укрепившие команды, теперь самостоятельно ведут дела высочайшей сложности, которые раньше передавались в иностранные головные офисы, активно развивают внутреннее обучение, создают академии и системно готовят кадры, способные работать в условиях многопоточных и многолетних процессов.

Диверсификация споров

Структура споров также претерпела изменения: пик разбирательств по замороженным EPC-контрактам пройден, на первый план выходят споры, связанные с морской перевозкой, куплей-продажей товаров и финансированием. Отдельным растущим пластом стали инвестиционные арбитражи, где российские инвесторы оспаривают санкционные меры иностранных государств как форму «ползучей экспроприации». Эксперты также прогнозируют, что к 2027–2028 годам западные арбитражные центры столкнутся с новой волной российских споров, связанных с истечением шестилетнего срока исковой давности по английскому праву, регулировавшему большинство «досанкционных» контрактов.

Редакция “Ъ” провела исследование-рэнкинг, посвященное российским юридическим фирмам в сфере международного арбитража.

Ключевой задачей исследования было выявить и оценить, как трансформировалась практика международных арбитражных разбирательств с участием российских сторон в период с 2023 по 2025 год. В фокусе внимания оказались ведущие отечественные юридические компании, которые не просто присутствуют на этом рынке, но задают на нем тон, беря на себя наиболее сложные и знаковые споры.

BAND Компания 1 «Дякин, Горцунян и партнеры» Адвокатское бюро ЕПАМ «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Asari Legal E L W I Mansors Orion LEVEL Legal Services 2 АЛРУД КИАП ALUMNI Partners BGP Litigation Denuo Stonebridge Legal VERBA LEGAL 3 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) White Square

В основе рэнкинга лежит всестороннее исследование, построенное на анкетировании самих юридических фирм*. Вся предоставленная ими информация использовалась редакцией строго в целях анализа и является конфиденциальной.

Команда аналитиков “Ъ” провела тщательный отбор и оценку данных, рассматривая каждую фирму через призму комбинации объективных достижений и субъективной репутации. Окончательное решение о включении в рэнкинг и распределении позиций принималось редакцией на основе совокупности всех собранных данных.

Ключевыми критериями оценки выступали:

количество и качество дел (учитывались как завершенные (до 20 за период 2023–2025 годов), так и текущие (до 20) дела;

сложность и значимость дел (особое внимание уделялось прецедентным, высокобюджетным спорам и проектам уровня High-Profile (до пяти ключевых проектов);

юрисдикционное разнообразие (оценивалась способность вести дела в разных юрисдикциях и в рамках различных правовых систем);

репутация ключевых юристов (наличие в команде признанных «звезд» арбитража с выдающейся репутацией);

масштаб и устойчивость команды (способность выставлять сильные рабочие группы на нескольких сложных процессах одновременно, не ограничиваясь одним-двумя ведущими партнерами);

географический охват и возможности (способность вести дела в разных юрисдикциях и в разрезе разных правовых систем);

восприятие рынком (субъективная оценка авторитета практики со стороны других игроков рынка, позволяющая получить конкурентный взгляд «извне» на репутацию фирмы).

*Компании, имеющие крупных клиентов в области международного арбитража, часто связаны обязательствами конфиденциальности и не всегда готовы предоставить для исследования информацию о проектах в этой сфере.

Результаты исследования учитывают компании, предоставившие редакции необходимые данные для исследования.