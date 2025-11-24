В Саратове в ДТП с участием шести машин пострадали три человека

В Гагаринском районе Саратова в массовом ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 09:10 сегодня, 24 ноября, на 724 км автодороги Р-22 Каспий «Тамбов — Волгоград — Астрахань». Ее участниками стали три «КамАЗа», «Форд Транзит», «Тойота» и «Вольво».

В результате аварии в медучреждение увезли водителя одного из «КамАЗов» — мужчину 1999 года рождения, а также двух пассажиров «Форда» — женщину 1985 года рождения и мужчину 1975 года рождения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов