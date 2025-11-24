Спрос на умеющих работать с «Честным знаком» бухгалтеров в Петербурге вырос в 4,2 раза за три года

Спрос на бухгалтеров, владеющих системой маркировки «Честный знак», в Санкт-Петербурге вырос в 4,2 раза за три года. Такие данные по итогам исследования представил сервис онлайн-рекрутинга hh.ru.

Значительно увеличился спрос и на другие цифровые компетенции: знание «1С: ERP» — на 129%, «1С: Документооборот» — на 68%, «1С: Бухгалтерия» — на 58%. Также становятся востребованными навыки работы с облачными сервисами — спрос на специалистов, владеющих «Битрикс24» вырос на 25%.

С января по октябрь 2025 года в Северо-Западном федеральном округе было размещено 29,1 тыс. вакансий для бухгалтеров, из которых 20,7 тыс. приходится на Петербург. Медианная зарплата таких специалистов в Северной столице с начала года выросла с 83,2 тыс. до 91,2 тыс. рублей.

Артемий Чулков