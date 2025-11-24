В Прикамье продают здание скандально известного пансионата

В поселке Протасы Пермского муниципального округа было выставлено на продажу здание гостиницы, в которой располагается пансионат для престарелых «Долголетие». Объявление размещено на сайте «Авито».

Здание располагается по адресу: поселок Протасы, 11-й квартал, 16. В объявлении сказано, что продается загородный профилакторий, дом отдыха, детский лагерь, оздоровительный реабилитационный центр, гостиничный комплекс на 50 номеров c развитой инфраструктурой и собственным земельным участком 2 га. На территории есть столовая, пространства для проведения мероприятий, зоны отдыха и спортивные площадки.

Учреждение управляется новосибирским ООО «Долголетие», оно оказалось в центре скандала в конце октября 2024 года. СМИ сообщили о смерти двух пациентов пансионата. По мнению родственников, трагедия была вызвана плохими условиями и ненадлежащим уходом за пожилыми людьми. После того как публикацию прочитали в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Была задержана управляющая пермского пансионата Татьяна Цыцева.

Судебные приставы по решению суда приостановили работу частного пансионата для престарелых «Долголетие». Позже по аналогичным причинам был закрыт еще один пансионат сети — в Омске, где также обнаружили множество нарушений, сообщали местные СМИ. Инициатором закрытия выступила региональная прокуратура.