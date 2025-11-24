Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четыре предприятия Ульяновской области получат финансовую поддержку

Предприятия Ульяновской области получат 72,5 млн рублей от регионального Фонда развития промышленности. Решение принято на заседании экспертного совета фонда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди получателей средств — «Димитровградский завод стеклоподъемников», завод «ВиваФлекс», компания «Техком» и ульяновское предприятие «ИПК Промо-Консалтинг». Эти компании представляют различные отрасли, что отражает разнообразие поддержки фонда.

Фонд развития промышленности Ульяновской области специализируется на поддержке малых, средних и крупных предприятий в приоритетных отраслях. Основные меры поддержки включают льготные займы для покупки оборудования и реализации инвестиционных проектов.

Андрей Сазонов