В Оренбурге устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим пассажиром

В понедельник, 24 ноября, в районе села Благословенка Оренбургского района произошло ДТП с двумя автомобилями марок «Лада Гранта» и «Лада Приора». Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

По предварительным данным ведомства, около 08:40 (MSK+2) 50-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался со стороны с. Бердянка в сторону автодороги Оренбург — Беляевка. На пересечении неравнозначных дорог он столкнулся с автомобилем «Лада-Приора». После этого «Лада Гранта» опрокинулась в кювет.

В результате ДТП 75-летняя пассажирка «Лада Гранты» скончалась от полученных травм на месте, до приезда бригады скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.

Руфия Кутляева