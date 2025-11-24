ГК «Полипласт» запустила в Новомосковске вторую очередь производства высокомолекулярных полимеров

21 ноября 2025 года на флагманском заводе Группы компаний — «Полипласт Новомосковск» — запущена вторая очередь единственного в России комплекса по производству высокомолекулярных полимеров. Запуск первой очереди состоялся в 2024 году.



Новый комплекс имеет широкий спектр применения в строительной отрасли и позволит обеспечивать потребности отечественного рынка, полностью заместив импортные аналоги, а также решать задачи по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Николаевич Юрин, Губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев и председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Зинурович Шамсутдинов.

Перед торжественным запуском комплекса специалисты компании провели экскурсию для почетных гостей по производственному комплексу. Делегация посетила новый узел полимеризации и модификации продукции, логистический пункт отгрузки и фасовки продукции, а также цех приготовления растворов.

«Открытие второй очереди производства высокомолекулярных полимеров компании «Полипласт» — это очередной пример успешной реализации крупного химического проекта, отражающий последовательную работу предприятия и его значимый вклад в развитие отрасли. Продукция компании уже сегодня обеспечивает потребности ключевых секторов экономики — строительства, машиностроения и производства товаров народного потребления, а запуск новой очереди расширяет возможности для наращивания экспортного потенциала в дружественные страны. Мы ожидаем от компании в ближайшее время появления новых производственных инициатив и видим, как «Полипласт» становится надежным партнером в реализации проектов технологического лидерства»,— отметил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Николаевич Юрин.

Комплекс полностью автоматизирован, не имеет аналогов в России и отвечает международным стандартам качества. Технология, разработанная в научном центре компании «Полипласт», открывает новые возможности для развития российской промышленности, обеспечивая производство востребованного и конкурентоспособного продукта с высокими потребительскими свойствами.

«Импортозамещение является основным приоритетом нашей деятельности. При поддержке Минпромторга России мы осуществляем комплексную модернизацию производств и внедряем передовые технологии, которые не только полностью закрывают потребности внутреннего рынка, но и повышают конкурентоспособность российской химической отрасли на мировом уровне. Открытие второй очереди комплекса в Новомосковске — важный шаг в реализации стратегических задач, основа для устойчивого развития, формирования новых рабочих мест и расширения экспортных возможностей компании «Полипласт», — подчеркнул Председатель совета директоров ГК Александр Зинурович Шамсутдинов.

Дмитрий Миляев отметил, что несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкиваются базовые отрасли промышленности, компания «Полипласт» продолжает реализацию высокотехнологичных проектов и выпускает современную востребованную продукцию.

«Запуск второй очереди производства — знаковое событие для химической отрасли Тульской области и всей страны. Более 20 лет «Полипласт» присутствует в регионе и все эти годы динамично развивается. Компания всегда идет к своим целям, выполняет обязательства, успешно решает важнейшие задачи по импортозамещению, достижению технологического лидерства, наращиванию несырьевого экспорта, поставленные Президентом России Владимиром Путиным», — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор поблагодарил Министерство промышленности и торговли РФ за поддержку проектов, которые реализуются в Тульской области. А также выразил отдельную благодарность Александру Шамсутдинову и Александру Ковалеву за ответственный подход к делу и тесное взаимодействие.

Успешная реализация масштабных инвестиционных проектов при поддержке Минпромторга России позволяет компании «Полипласт» устанавливать высокие стандарты качества и инноваций в химической отрасли, обеспечивая широкий спектр продукции для различных секторов промышленности на внутреннем и мировом рынках.

